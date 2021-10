https://it.sputniknews.com/20211022/troppo-caliente-servizi-spagnoli-iniettarono-ormoni-allex-re-juan-carlos-per-abbassargli-libido-13422417.html

Troppo ‘caliente’: servizi spagnoli iniettarono ormoni all’ex Re Juan Carlos per abbassargli libido

Troppo ‘caliente’: servizi spagnoli iniettarono ormoni all’ex Re Juan Carlos per abbassargli libido

I servizi segreti spagnoli sarebbero dovuti ricorrere a iniezioni di ormoni femminili per regolare la troppa impetuosa libido dell’ex Re di Spagna in esilio... 22.10.2021, Sputnik Italia

Secondo il noto quotidiano britannico, queste rivelazioni sarebbero state fatte durante un'audizione parlamentare da Jose Manuel Villarejo, ex commissario di polizia spagnolo che ora è sotto processo per "ricatto e corruzione collegati a una rete dell'élite politica e imprenditoriale del Paese".L'ex commissario ha anche insistito sul fatto di non essere stato coinvolto nella somministrazione di ormoni al reale e ha detto di aver appreso di quello schema da Corinna zu Sayn-Wittgenstein, ex amante dello stesso Juan Carlos.Le conquiste sessuali del monarca spagnolo erano state precedentemente portate alla luce da Amadeo Martinez Ingles, un colonnello repubblicano in pensione, che il New York Post ha descritto come "la nemesi di Juan Carlos per più di quattro decenni".Nella sua biografia, intitolata Juan Carlos I: Il Re delle 5.000, Martinez Ingles ha affermato che l'ex re avrebbe avuto quasi 5.000 amanti.

