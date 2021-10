https://it.sputniknews.com/20211022/svezia-i-verdi-vogliono-perseguire-lacquisto-di-prestazioni-sessuali-come-stupro-13417729.html

Svezia, i Verdi vogliono perseguire l'acquisto di prestazioni sessuali come stupro

Già in passato la Svezia aveva rivoluzionato le leggi sui reati sessuali, criminalizzando l'acquisto di sesso, ma non la vendita.Il Partito dei Verdi svedesi, spalla minore del governo a guida socialdemocratica, vuole indagare se gli acquisti sessuali possano essere classificati come stupro, dopo una decisione al congresso del partito, nella quale si è concluso che non possa esservi vero consenso con l’acquisizione in denaro.I Verdi vogliono anche indagare i siti di servizi di escort e cosiddetti sugar dating per sfruttamento della prostituzione e introdurre responsabilità in materia di età e consenso per chi pubblica e produce materiale pornografico.Nel 2018, la Svezia è diventata la prima nazione nordica a introdurre la cosiddetta e controversa 'clausola di consenso', che ha aperto la possibilità di condannare le persone per "stupro negligente", a causa del mancato ottenimento di un consenso specifico.Nonostante l’aumento delle denunce e le lamentele dei legali, che avvertono sul rischio di incriminare troppo facilmente persone del tutto innocenti, da allora, la legislazione svedese è stata presa ad esempio da altri paesi, quali Finlandia, Danimarca e, in seguito, anche Canada e Irlanda.

