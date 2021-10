https://it.sputniknews.com/20211022/sbarco-sulla-luna-i-cosmonauti-russi-si-preparano-alla-missione-13416871.html

Sbarco sulla Luna, i cosmonauti russi si preparano alla missione

Il Centro russo di cosmonautica (Roscosmos) ha caricato un video dell'addestramento del cosmonauta russo Alexander Missourkin, in preparazione del suo sbarco... 22.10.2021, Sputnik Italia

Sebbene l'agenzia Roscosmos non pianifichi lo sbarco dei cosmonauti sulla Luna fino al 2030, l'addestramento è già iniziato.Il Centro di addestramento dei cosmonauti Yuri Gagarin ha caricato un video su YouTube che mostra come il cosmonauta Alexander Missourkin si allena ad uscire dal modulo di atterraggio sulla luna, prova i movimenti sulla superficie lunare, lavora con gli strumenti e ritorna al modulo.Tutte queste manovre, effettuate nell'ambito dell'esperimento Sozvezdie (Costellazione in russo - ndr), sono state rese possibili grazie al dispositivo Vykhod-2 (Uscita-2), destinato a creare una gravità simile a quella lunare.Previsto un volo verso la luna nel 2028 e un allunaggio nel 2030Parlando lo scorso aprile, in occasione del 60° anniversario del primo volo spaziale di Yuri Gagarin, il capo di Roscosmos Dmitry Rogozin ha annunciato la ripresa degli studi sulla Luna, dopo una pausa di 45 anni.All'inizio di gennaio, aveva rivelato i prossimi progetti relativi ai voli pilotati verso il satellite naturale della Terra.Alla fine di settembre, Roscosmos ha lanciato un bando di gara per la ricerca e lo sviluppo dei programmi di volo con equipaggio sulla Luna.Secondo il documento, le ricerche riguardano lo sviluppo di raccomandazioni e di requisiti per tecnologie, elementi e sistemi di equipaggiamento spaziale che garantiscano voli pilotati sulla Luna e il lavoro dei cosmonauti in orbita e sulla superficie lunare, tenendo conto degli aspetti medico-biologici.

