Russia, Regione di Ryazan: incendio ed esplosione in una fabbrica, 12 morti

Russia, Regione di Ryazan: incendio ed esplosione in una fabbrica, 12 morti

Incidente nella regione di Ryazan, 12 morti e 4 dispersi, riporta il Ministero per le situazioni di emergenza russo. 22.10.2021, Sputnik Italia

Dodici persone sono rimaste uccise dopo un'esplosione e un incendio nel reparto per la produzione di polvere da sparo della ditta ''Elastik'', nella regione russa di Ryazan, mentre il destino di altre quattro persone rimane incerto, ha detto venerdì a Sputnik un portavoce del Ministero per le situazioni di emergenza russo.La causa dell'incendio è stata una falla nel processo tecnologico di produzione, ha affermato il Ministero per le situazioni di emergenza russo.L'incendio, scoppiato intorno alle 9:45, ha interessato un'area di 160mq. Nessuna minaccia per la popolazione.

