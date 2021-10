Roma: i tassisti protestano contro l'abusivismo nel settore - Video

“Abbiamo atteso, abbiamo scritto, abbiamo garantito il servizio durante la pandemia, abbiamo sofferto, non abbiamo portato il pane a casa per più di un anno, siamo sempre stati corretti nel rapporto con le istituzioni. Oggi che potremmo rivedere uno spiraglio di luce per le nostre famiglie, vediamo il nostro lavoro portato via da sciacalli". Così i principali sindacati dei tassisti, come Ugl Taxi, hanno spiegato i loro motivi per partecipare allo sciopero.