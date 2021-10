https://it.sputniknews.com/20211022/provocazioni-inaccettabili-la-grecia-reagisce-alle-minacce-delle-turchia-13421378.html

“Provocazioni inaccettabili”: la Grecia reagisce alle minacce delle Turchia

La Grecia continuerà a esercitare i suoi diritti sovrani nel Mediterraneo nonostante le "minacce inaccettabili e provocatorie" della Turchia, dirette contro il... 22.10.2021, Sputnik Italia

"È a dir poco un ossimoro, il fatto che un Paese che minaccia di dichiaraci guerra se esercitiamo i nostri diritti legali, che viola egli stesso quasi quotidianamente la sovranità e i diritti sovrani [della Grecia] e della Repubblica di Cipro, e che emette dichiarazioni e minacce inaccettabili e provocatorie, sia poi proprio questo ad accusare noi di essere coloro che destabilizzano il Mediterraneo orientale", ha affermato la fonte.Grecia e Turchia alla ricerca di gas in acque conteseEntrambi i paesi vogliono cercare gas in acque che ciascuno considera parte del proprio territorio.La Turchia ha affermato che la trivellazione di gas di Cipro nel Mediterraneo viola il diritto internazionale, a meno che non vengano presi in considerazione gli interessi anche dei turco-ciprioti, e ha minacciato di proteggere i suoi interessi con la forza. Finora ha rifiutato di riconoscere gli accordi sui confini marittimi tra Cipro e gli altri paesi, tra cui Libano, Egitto e Israele, conclusi tra il 2003 e il 2010.Dal 2019, la Turchia ha inviato diverse navi di perforazione nel Mediterraneo orientale al largo della costa cipriota, provocando indignazione a Cipro e in Grecia, così come in altri Stati membri dell'UE.

