Proteste no green pass, a Milano perquisizioni conto 3 anarchici

Proteste no green pass, a Milano perquisizioni conto 3 anarchici

2021-10-22

2021-10-22T19:17+0200

2021-10-22T19:17+0200

Gli agenti della Digos con il coordinamento del pool anti-terrorismo del capoluogo meneghino Alberto Nobili hanno effettuato perquisizioni nelle abitazioni di tre anarchici, tra Varese e Milano. Tutti gli antagonisti sono frequentatori del centro sociale Telos di Saronno. Lo riporta Ansa.Nell'ennesimo weekend di protesta contro la certificazione verde, le forze dell'ordine sono state impegnate a proteggere alcuni luoghi sensibili, come la sede della Cgil di Corso di Porta Vittoria.Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 3 telefoni cellulari e un personal computer. Per gli inquirenti i tre antagonisti avrebbero cercato di condizionare il corteo di sabato scorso a Milano.A Milano, seppur tra disagi per cittadini e tensioni tra dimostranti e forze dell'ordine, episodi gravi di violenza non ci sono stati finora, fatta eccezione un assalto ad un gazebo dei Cinque Stelle a fine agosto da un gruppo di no-vax. Per il prossimo fine settimana sono attese nuove proteste.

