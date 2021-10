https://it.sputniknews.com/20211022/pentagono-usa-fedeli-alla-politica-di-una-sola-cina-ma-pronti-a-difendere-taiwan-da-pechino-13421671.html

Pentagono: Usa fedeli alla politica di una sola Cina, ma pronti a difendere Taiwan da Pechino

Le dichiarazioni del numero uno del Pentagono Lloyd Austin arrivano dopo che la Cina, all'inizio della giornata, ha esortato la comunità internazionale a... 22.10.2021, Sputnik Italia

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha riaffermato l'impegno di Washington per la politica di una sola Cina, aggiungendo, allo stesso tempo, che gli Stati Uniti aiuteranno Taiwan a difendersi.Alla domanda sulla reazione di Washington al possibile attacco della Cina contro Taiwan, Austin ha detto che "non si occupa di ipotesi".Venerdì scorso, il presidente statunitense Joe Biden ha dichiarato che l'America sarebbe intervenuta in soccorso di Taiwan, se l'isola fosse stata attaccata dalla Cina. L'ambasciatore cinese alle Nazioni Unite Zhang Jun, da parte sua, ha esortato la comunità internazionale a chiedere agli Stati Uniti di smettere di trascinare Taiwan in una guerra.Il Wall Street Journal ha riferito, all'inizio di questo mese, che i marines statunitensi e le forze speciali stavano segretamente addestrando i soldati di Taiwan per difendersi da una potenziale aggressione della Cina.

