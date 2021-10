https://it.sputniknews.com/20211022/oscar-dellatletica-tamberi-risponde-allesclusione-della-federatletica-internazionale-13420791.html

Oscar dell’atletica, Tamberi risponde all’esclusione della Federatletica internazionale

Oscar dell’atletica, Tamberi risponde all’esclusione della Federatletica internazionale

I campioni olimpionici dell’atletica leggera italiana Ganmarco Tamberi e Marcel Jacobs sono stati esclusi dagli Oscar dell’atletica, organizzati ogni anno... 22.10.2021, Sputnik Italia

La consegna degli Oscar avverrà a dicembre a Montecarlo, ma Jacobs e Tamberi non ci saranno, perché non inclusi nella lista dei potenziali vincitori.Tamberi non sembra essersela presa per l’esclusione. Rispondendo alle domande dei cronisti sportivi del Corriere, ha detto di essere impegnato negli allenamenti per il Mondiale in Oregon del prossimo anno, dove vorrebbe conquistare la medaglia d’oro, che gli manca nel palmares.Poi Tamberi fa notare che al Galà dell’atletica a Montecarlo ci sono anche altre categorie, come il Momento dell’Anno, dove lui crede che “sarebbe uno scandalo se non vincessimo io e Barshim, con quell’oro bellissimo e condiviso. È stato un frammento olimpico talmente forte che, ripensandoci, ho i brividi ancora adesso. E Jacobs non può non essere la Rising Star 2021, dai…”

