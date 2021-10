https://it.sputniknews.com/20211022/oms-sicura-la-vaccinazione-simultanea-contro-covid-e-influenza-13428175.html

Oms: "sicura" la vaccinazione simultanea contro Covid e influenza

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato la sicurezza della vaccinazione simultanea contro il Covid-19 e l'influenza stagionale. 22.10.2021, Sputnik Italia

L'inoculazione simultanea dei vaccini contro l'influenza e il coronavirus è sicura, ha affermato Sylvie Briand, direttrice del Dipartimento di malattie epidemiche e pandemiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), rilevando l'esistenza di pertinenti studi. Allo stesso tempo ha esortato a richiedere la consultazione del proprio medico curante per le indicazioni sull'uso dei vaccini. La rappresentante dell'Oms ha anche affermato che i sintomi dell'influenza e del Covid-19 sono simili, tra cui febbre, mal di testa, dolori muscolari e tosse. Tuttavia il coronavirus ha una sintomatologia specifica, in particolare la mancanza di olfatto e gusto. Secondo la Briand, molte persone, in particolare i giovani, affrontano ulteriori sintomi specifici se infettati dal coronavirus.

