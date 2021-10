https://it.sputniknews.com/20211022/oms-licenziati-quattro-dipendenti-responsabili-di-abusi-sessuali-in-congo-13423923.html

OMS, licenziati quattro dipendenti responsabili di abusi sessuali in Congo

Dallo scorso ottobre, una commissione indipendente ha indagato sulle accuse di violenza sessuale contro il personale dell'OMS durante il loro lavoro per combattere l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Sono stati identificati più di 80 autori di reati sessuali, tra cui diversi membri del personale dell'OMS.Il direttore delle Nazioni Unite, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assicurato, a settembre, che l'organico sta lavorando per migliorare le pratiche di assunzione, incorporazione e formazione dei dipendenti e, inoltre, prevede di adottare standard di comportamento per il personale, nonché altre misure per prevenire azioni di sfruttamento e abuso sessuale in futuro.

