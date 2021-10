https://it.sputniknews.com/20211022/mascherine-u-mask-societa-condannata-a-pagare-multa-da-450000-perche-ingannevoli-13419198.html

Mascherine 'U-Mask', società condannata a pagare multa da €450.000 perché ingannevoli

Mascherine 'U-Mask', società condannata a pagare multa da €450.000 perché ingannevoli

Le mascherine 'U-Mask' erano ingannevoli, almeno così ritiene l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), che ha comminato una multa da 450mila... 22.10.2021, Sputnik Italia

“Per oltre un anno, – scrive l’Autorità – le due società hanno promosso su internet le mascherine chirurgiche biotech U-Mask (nelle versioni Model 2, Model 2.1 e Model 2.2), registrate come dispositivi medici, equiparandole indebitamente a facciali filtranti di efficacia protettiva superiore, quali i dispositivi di protezione individuale di classe FFP3, ed attribuendo loro qualità ulteriori, ad esempio proprietà virucide e una durata di 200 ore, certificate sulla base di test svolti in autonomia”.L’Autorità fa inoltre notare che le condizioni generali di contratto erano disponibili solo in lingua inglese, “fino a fine febbraio 2021”, e che “veniva vantata un’inesistente approvazione della mascherina da parte del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità”.Secondo l’autorità, le due società hanno violato i seguenti articoli del Codice del Consumo: “articoli 20, 21, comma 1, lettera b), e comma 3, 22, 23, comma 1, lettera d), 24 e 25, comma 1, lettera c)”.Il modello 2.2 risulta ancora in vendita sul sito web della società e commercializzato anche in Italia, attraverso apposito negozio online.

