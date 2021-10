https://it.sputniknews.com/20211022/lanciata-una-nuova-funzione-su-instagram-13428594.html

Lanciata una nuova funzione su Instagram

Lanciata una nuova funzione su Instagram

Instagram ha aggiunto la possibilità di pubblicare post sulla versione web del social network. 22.10.2021, Sputnik Italia

Gli utenti di Instagram possono ora postare sulla versione desktop del social network. Nel pannello superiore è apparsa un'icona che apre la finestra "Crea pubblicazione". L'utente può trascinare le foto ed i video desiderati al suo interno o selezionare il file desiderato dal computer. In precedenza il portale TechCrunch ha riferito che il social network prevede di rendere la versione desktop più comoda e pratica consentendo agli utenti di pubblicare foto e video in meno di un minuto se la pagina social viene aperta con il browser.Instagram è una app gratuita per la condivisione di foto e video con elementi di un social network, che consente di scattare foto e video, applicare filtri e distribuirli anche attraverso una serie di altri social network. Instagram appartiene a Facebook.

