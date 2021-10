https://it.sputniknews.com/20211022/il-kosovo-dichiara-due-diplomatici-russi-persone-non-gratae-13426438.html

Il Kosovo dichiara due diplomatici russi ‘persone non gratae’

Il Kosovo dichiara due diplomatici russi ‘persone non gratae’

La repubblica autoproclamata del Kosovo espellerà due diplomatici russi con sede a Pristina, lo ha riferito venerdì la presidente Vjosa Osmani. 22.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-22T18:06+0200

2021-10-22T18:06+0200

2021-10-22T18:06+0200

kosovo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/10368635_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f7f1bca894e49aa800bf97833bd6359f.jpg

Il ministero degli Esteri kosovaro ha dichiarato due diplomatici russi con sede a Pristina e accreditati presso la missione diplomatica in Serbia “personae non gratae”, ha detto la nuova presidente Osmani.In precedenza, il ministero degli Esteri russo ha affermato di essere preoccupato per le tensioni nel nord del Kosovo e ha detto che è necessario fare pressione sull'amministrazione di Pristina per farle ritirare le forze di sicurezza dalla zona ed evitare che la situazione scivoli in un conflitto aperto.Alla fine di settembre, i serbi residenti nel nord del Kosovo si sono radunati lungo la linea amministrativa tra la regione e la Serbia centrale contro il divieto di presenza sul territorio di targhe serbe imposto dal Kosovo. Secondo il nuovo regolamento, infatti, tutti i veicoli che entrano in Kosovo devono essere dotati di targhe temporanee, rilasciate da Pristina. Questo ha provocato lo sdegno dei serbi locali. La polizia kosovara ha usato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti ai posti di blocco di Yarine e Brnjak.

kosovo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kosovo