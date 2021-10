https://it.sputniknews.com/20211022/hollywood-il-famoso-attore-alec-baldwin-spara-con-una-pistola-di-scena-e-uccide-una-persona-13412811.html

Hollywood: il famoso attore Alec Baldwin spara da una pistola di scena e uccide una persona

Hollywood: il famoso attore Alec Baldwin spara da una pistola di scena e uccide una persona

Sembra che la pistola dovesse essere caricata a salve, ferito anche il regista. Secondo la polizia, non è stata sporta alcuna denuncia. 22.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-22T07:30+0200

2021-10-22T07:30+0200

2021-10-22T09:41+0200

usa

sparatoria

hollywood

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/927/60/9276009_0:232:2142:1437_1920x0_80_0_0_80c66308f0ead524588c2d1ea6089ab5.jpg

Alec Baldwin, 68 anni, ha accidentalmente sparato a due membri della troupe sul set del suo ultimo film Rust, vicino a Sante Fe, nel New Mexico, ha confermato giovedì la polizia locale.Secondo lo sceriffo del New Mexico per la contea di Santa Fe, una delle due vittime della sparatoria, il direttore di fotografia Halyna Hutchins, è stata portata d'urgenza all'ospedale dell'Università del New Mexico in elicottero, dove è morta tragicamente.L'altra vittima della sparatoria, il regista Joel Souza, è attualmente ricoverato d'urgenza al Christus St. Vincent's Hospital."Nessuna accusa è stata presentata in merito a questo incidente", hanno aggiunto le autorità.Giusto appena 12 ore prima della diffusione della notizia, Baldwin aveva condiviso una sua foto su Instagram sul set al Bonanza Creek Ranch, alla periferia di Sante Fe.La produzione è stata sospesa per ora.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, sparatoria, hollywood