Green pass: Sileri, lo terremo anche per una parte del 2022

“Il green pass? Lo terremo per diversi mesi ancora, secondo me anche per una parte del 2022”, dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri esponente... 22.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-22T20:51+0200

Che aggiunge: “Prima di togliere il green pass dovremmo riaprire tutto, ad esempio, le discoteche al 100%, poi eliminare la distanza e infine la mascherina. Non bisogna togliere tutto appena si raggiunge il 90% dei vaccinati, quel 90% va mantenuto”.Così il sottosegretario a Rai Radio1 e ospite del programma radiofonico ‘Un Giorno da Pecora’.E poi ancora una domanda sulla distanza sociale.Per Brusaferro è ancora troppo presto per salutarsi stringendosi la mano. Lei cosa ne pensa?Il Movimento 5 Stelle è da alcuni giorni che batte il chiodo sul green pass, lo ha fatto con una nota ieri e anche Luigi Di Maio ha stressato l'argomento.

