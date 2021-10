https://it.sputniknews.com/20211022/green-pass-portuali-di-trieste-protesta-va-avanti-ma-chi-vuole-lavora-13424070.html

Green pass, portuali di Trieste: la protesta va avanti, ma chi vuole lavora

Nella giornata di ieri, il portavoce del coordinamento dei portuali triestini, Stefano Puzzer, aveva confermato l'annullamento delle manifestazioni previste... 22.10.2021, Sputnik Italia

Dopo che sui social sono finiti video in cui si vedeva funzionare regolarmente il porto di Trieste, i lavoratori dell'infrastruttura, in larga maggioranza oppositori del green pass, hanno pubblicato un comunicato, ripreso dall'Ansa, in cui sostengono che la protesta va avanti e sbaglia chi crede in una loro resa.Riguardo alle persone che si sono presentate al lavoro, i portuali hanno chiarito di essere a favore della libertà di scelta e di non forzare nessuno a protestare.Ieri Stefano Puzzer, portavoce del coordinamento dei portuali triestini, aveva invitato gli oppositori del green pass a non recarsi a Trieste, per evitare provocazioni e incidenti che avrebbero potuto screditare le ragioni della protesta."Sono solo preoccupato per voi e le vostre famiglie e per chi vuole manifestare pacificamente", ha detto Stefano Puzzer in un video rivolto ai sostenitori della protesta contro l'obbligo del green pass per i lavoratori, aggiungendo di "non cadere nella trappola".

