https://it.sputniknews.com/20211022/fda-conferma-il-cocktail-di-vaccini-per-le-dosi-di-richiamo-di-cui-sputnik-v-e-precursore---rdif-13419511.html

Fda conferma il "Cocktail di vaccini" per le dosi di richiamo, di cui Sputnik V è precursore - RDIF

Fda conferma il "Cocktail di vaccini" per le dosi di richiamo, di cui Sputnik V è precursore - RDIF

Il 20 ottobre, la FDA (Food and Drug Administration) ha dato il via all'uso dei vaccini Moderna e Johnson & Johnson come dose di richiamo, secondo l'approccio... 22.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-22T13:48+0200

2021-10-22T13:48+0200

2021-10-22T13:48+0200

coronavirus

vaccino

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/12399798_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_b33b5539e2e3aa695575c166945a3150.jpg

In risposta alla recente decisione da parte della FDA di permettere la combinazione di diversi vaccini, per garantire agli americani la massima protezione contro il COVID-19, il direttore generale del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF) ha osservato, in una conferenza stampa del 21 ottobre, che la Russia "è il precursore dell'approccio combinato dei vaccini".Sputnik "è anche stato il primo a proporre collaborazioni ad altri produttori", ha dichiarato Kirill Dmitriev, asserendo che "i test clinici sulle combinazioni del primo componente di Sputnik V (la versione monodose Sputnik Light) con altri vaccini hanno avuto successo in diverse parti del mondo."Dmitriev ha anche affermato che i significativi risultati riguardanti la sicurezza e l'immunogenicità di Sputnik Light negli studi combinati lo rendono "un richiamo universale e una delle soluzioni migliori per la soministrazione ad individui, a cui è stato precedentemente inoculato un altro vaccino."Anche la versione monodose Sputnik Light ha mostrato una buona efficacia, sia come vaccino a sè stante che come dose di richiamo.Come vaccino a sè stante, Sputnik Light ha mostrato il 70% di efficacia contro la variante Delta nei primi tre mesi dopo la somministrazione, secondo i risultati del centro Gamaleya, ottenuti dai dati riguardanti 28.000 soggetti interessati a Mosca.Il Fondo russo per gli investimenti diretti è un fondo sovrano, fondato dal governo russo nel 2011 per realizzare co-investimenti azionari insieme a rinomati investitori finanziari e investitori strategici internazionali, principalmente in Russia.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus, vaccino