Eitan, udienza su tutela legale zia paterna: risponde avvocato dei nonni materni

“Siamo qui per evidenziare la verità in questo procedimento”, ha detto l'avvocato Sara Carsaniga, legale dei nonni materni di Eitan, come riportato dall’agenzia di stampa Ansa.Eitan, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è conteso tra i due rami della famiglia che sul suo affidamento hanno ingaggiato una battaglia legale internazionale che ha coinvolto anche il ministero degli Esteri italiano, per via del trasferimento in Israele di Eitan.L’avvocato di Shmuele Peleg, il nonno materno, ha detto che durante il dibattimento in aula hanno sollevato tutta una serie di questioni e di problematiche. Shmuel è accusato di rapimento in Italia per avere portato a Tel Aviv il piccolo Eitan con un volo privato dalla Svizzera.In base alla Convenzione dell’Aja sui diritti dei minori, firmata sia dall’Italia che da Israele, Eitan dovrebbe tornare in Italia. Tuttavia si attende una decisione del tribunale della famiglia di Tel Aviva che dovrà stabilire il futuro di Eitan, almeno quello nell’immediato.Il bambino avrebbe dovuto iniziare la scuola a settembre in Italia, dove era stato preiscritto dai genitori quando erano ancora in vita. Non è chiaro se in Israele Eitan stia frequentando una scuola: doveva iniziare la frequenza della prima elementare.

