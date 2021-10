https://it.sputniknews.com/20211022/draghi-dice-si-alla-terza-dose-di-vaccino-contro-il-covid-13427696.html

Draghi dice sì alla terza dose di vaccino contro il Covid

Draghi dice sì alla terza dose di vaccino contro il Covid

Secondo il presidente del Consiglio, "sarà necessaria". 22.10.2021, Sputnik Italia

Rispondendo ad una precisa domanda, il premier Mario Draghi ha espresso favorevole alla terza dose di richiamo di vaccino anti-Covid, condividendo quanto detto in precedenza dal ministro della Salute Roberto Speranza, che aveva parlato di rivaccinazione necessaria per alcune categorie in particolare.Draghi ha poi commentato il lieve aumento dei contagi in Italia verificatosi negli ultimi giorni."I contagi sono molto più in salita in altri paesi europei. Finora in Italia i contagi sono maggiori rispetto a pochi giorni fa, bisogna capire se sono maggiori perché il numero di tamponi è aumentato o se è il prodotto di una diffusione. Noi abbiamo vaccinato di più rispetto ad altri Paesi europei", ha affermato Draghi, osservando che l'Italia ha mantenuto le misure anti-contagio come le mascherine e il distanziamento sociale a differenza del Regno Unito, dove l'impennata dei nuovi casi è più sensibile.In precedenza Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute, si era espresso a favore della terza dose per tutti riferendosi alle raccomandazioni dell'Fda, l'ente regolare statunitense sui medicinali.

italia, mario draghi, coronavirus in italia, vaccinazione in italia