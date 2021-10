https://it.sputniknews.com/20211022/de-luca-bacchetta-i-genitori-no-vax-campani-rischiamo-di-chiudere-le-scuole-13425218.html

De Luca bacchetta i genitori no-vax campani: rischiamo di chiudere le scuole

De Luca bacchetta i genitori no-vax campani: rischiamo di chiudere le scuole

Se lasciamo la porta socchiusa al virus, quello entra e ci rovina l'inverno: è questo il nuovo messaggio metaforico lasciato ai campani dal loro presidente... 22.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-22T23:33+0200

2021-10-22T23:33+0200

2021-10-22T23:33+0200

vincenzo de luca

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/898/88/8988810_0:249:1200:924_1920x0_80_0_0_c32248a156987ecc81d23f7506e04035.jpg

“Abbiamo avuto una scuola comprensiva di Qualiano con 24 alunni positivi e 6 nel personale scolastico. L'abbiamo chiusa, abbiamo fatto il tracciamento dei contatti e il 60% dei positivi ha contatto con persone non vaccinate, questo dato deve cominciare a preoccuparci”. Sono le parole del presidente della Regione Campana, Vincenzo De Luca, riferite durante la sua diretta Facebook del venerdì pomeriggio.“L'anno scorso le mamme no-dad manifestavano per la riapertura, invito ora tutti ad attivarsi per persuadere chi non si è vaccinato a farlo, per non chiudere”, ha pungolato ancora il presidente della Regione Campania.Dati Covid-19 Regione Campania del 22 ottobreEd ecco i dati Covid-19 della Regione Campania, aggiornati al 22 di ottobre.Report posti letto su base regionale dati pubblicati venerdì 22 ottobre:

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vincenzo de luca, coronavirus in italia