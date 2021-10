https://it.sputniknews.com/20211022/consiglio-europeo-bisogna-superare-lesitazione-sui-vaccini-dei-cittadini-13417393.html

Consiglio europeo, bisogna superare l'esitazione sui vaccini dei cittadini

22.10.2021

I leader politici sono giunti alla conclusione che serve fare di più per vincere “l’esitazione vaccinale” di molti cittadini europei non ancora vaccinati.Per farlo bisogna entrare nei social network e combattere la disinformazione e le false notizie che su tali piattaforme si diffondono.Una consapevolezza maturata per via di una situazione che in alcuni stati resta grave. In Belgio i casi sono in aumento e lo stesso anche in Germania.Si guarda poi al futuro e a come prevenire crisi sanitarie di portata così vasta. Per tale motivo il Consiglio Europeo crede che l’Ue debba lavorare molto di più sulla prevenzione, dotandosi di strumenti utili a prevenire le potenziali emergenze future.La campagna vaccinale nell’Unione Europea: i datiSecondo i dati forniti dall’European centre for disease prevention and control (ECDC), il 79,7% della popolazione dell’Unione Europea con più di 18 anni ha ricevuto la prima dose. Il 74,5% della medesima platea ha completato il ciclo vaccinale. Sul totale sono 284,1 milioni i cittadini Ue che risultano completamente vaccinati.L’Italia ha numeri nettamente superiori alla media europea, infatti, risulta dai dati del Ministero della Salute che l’85,9% della popolazione over 12 anni ha ricevuto almeno la prima dose, mentre l’81,84% della stessa platea ha completato il ciclo vaccinale. 44,2 milioni di italiani hanno concluso il ciclo vaccinale contro il coronavirus.

