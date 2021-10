Come attivare la modalità invisibile di WhatsApp Web in pochi click

Una volta fatto ciò, l'utente di WhatsApp Web avrà una nuova icona che deve essere attivata per avviare l'estensione, si preme quindi l'opzione per disattivare l’opzione online. Ciò consente all'utente di non apparire nello stato "Online" restando invisibile alle altre persone collegate all'applicazione che non capiranno se siamo o meno online.