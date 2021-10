https://it.sputniknews.com/20211022/blitz-violenti-dei-no-vax-di-modena-emessi-tre-avvisi-di-garanzia-13426880.html

Blitz violenti dei no-vax di Modena, emessi tre avvisi di garanzia

Blitz violenti dei no-vax di Modena, emessi tre avvisi di garanzia

Indagini a tutto spiano contro i no-vax violenti che commettono reati penali contro le autorità, servizi di pubblica utilità e oltre. 22.10.2021, Sputnik Italia

La Procura di Modena ha notificato tre avvisi di garanzia ad altrettante persone per i blitz messi in atto dai no-vax violenti, e avvenuti recentemente nella città emiliana all'ospedale Policlinico ed in due scuole distinte, durante i quali gli autori si sono presentati senza mascherine, contestando il loro utilizzo e, più in generale, le misure per il contenimento della pandemia.Le loro azioni sono poi state pubblicate sui social dagli stessi no-vax. Lo riporta Ansa.Non è finita qui, perché la magistratura modenese sta inoltre identificando gli autori dei commenti ai video dei blitz in questione, che rischiano di essere indagati per istigazione a delinquere.

green pass