Aumentate le forniture di gas in Italia da parte di Gazprom

Aumentate le forniture di gas in Italia da parte di Gazprom

La compagnia energetica russa ha aumentato le forniture di gas all'Italia del 15,9% rispetto al 2020. 22.10.2021, Sputnik Italia

Dall'inizio del 2021 Gazprom ha aumentato le forniture di gas all'Italia del 15,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, riporta il canale Telegram della compagnia energetica russa.Si precisa che in un incontro a San Pietroburgo, l'amministratore delegato di Gazprom Alexey Miller e Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, hanno discusso delle prospettive di sviluppo del settore energetico europeo low carbon, sottolineando l'importante ruolo del gas naturale per garantirne il funzionamento stabile. Le esportazioni di Gazprom verso i Paesi stranieri al di fuori del Csi, secondo i dati preliminari, per nove mesi e mezzo del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono aumentate del 13,1%, a 152,2 miliardi di metri cubi di gas.

