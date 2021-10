https://it.sputniknews.com/20211021/visco-alla-giornata-del-risparmio-italia-con-pil-oltre-6-nel-2021-13403008.html

Visco alla Giornata del Risparmio, Italia con Pil oltre 6% nel 2021

“Nel 2021 la crescita del prodotto dovrebbe collocarsi attorno al 6 per cento; il rapporto tra il debito pubblico e il PIL si ridurrebbe già quest’anno, con un... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T16:03+0200

Visco fa notare che tra il 2007 e il 2013 “la caduta del PIL aveva raggiunto l’8,5 per cento e il successivo recupero era stato molto lento”.Tanto lento che “nel 2019 il prodotto era ancora quasi 4 punti percentuali più basso che nel 2007; l’occupazione era risalita ai valori del 2007 solo grazie a una forte espansione degli impieghi a tempo parziale; i divari territoriali erano tornati ad ampliarsi”, spiega Visco, denotando come l’economia italiana, sostanzialmente, non si è mai ripresa dalla crisi del 2007.Una condizione che di fatto ci ha condannati a decenni di “arretramento rispetto agli altri paesi avanzati”.Ci salverà il risparmio degli italianiNel 2020 la domanda repressa ha costretto gli italiani a risparmiare, mentre altri hanno fatto economia, perché costretti ad affrontare situazioni di ristrettezza finanziaria.Così il risparmio in Italia è cresciuto ulteriormente, mostrando ancora una volta la capacità degli italiani di spendere meno.Ora, però, dice Visco, è giunto il momento “per il risparmio privato di trovare utili occasioni di impiego nell’economia reale. Vanno quindi create le condizioni affinché il risparmio, non solo nazionale, possa trovare adeguati sbocchi negli investimenti privati; così pure le risorse pubbliche, comprese quelle europee, vanno impiegate per porre solide basi per il ritorno su un sentiero stabile di crescita sostenuta”.

