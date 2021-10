https://it.sputniknews.com/20211021/truth-social-donald-trump-pronto-a-lanciare-un-nuovo-social-rivale-dei-media-liberali-13395941.html

‘TRUTH Social’: Donald Trump pronto a lanciare un nuovo social “rivale dei media liberali”

‘TRUTH Social’: Donald Trump pronto a lanciare un nuovo social “rivale dei media liberali”

La società dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Trump Media & Technology Group (TMTG), ha annunciato mercoledì su Twitter il lancio di una nuova... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T08:16+0200

2021-10-21T08:16+0200

2021-10-21T09:44+0200

mondo

usa

social network

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_375747e13c8288ad8758b061882be9af.jpg

Tra le missioni del progetto, secondo il messaggio inviato ai giornalisti, vi sarebbe quella di "combattere contro le aziende 'Big Tech' della Silicon Valley, che hanno usato il loro potere in maniera unilaterale per mettere a tacere le voci di opposizione in America".L'app dovrebbe essere pubblicata in versione beta per gli ospiti invitati nel novembre 2021. Il lancio a livello nazionale è previsto per il primo trimestre del 2022, secondo un comunicato stampa. Attualmente, si dice che sia disponibile nell'App Store di Apple per il pre-ordine.Trump Media & Technology Group ha anche annunciato di essersi fusa con Digital World Acquisition Corp., per formare una nuova società quotata in borsa con un valore potenziale di 1,7 miliardi di dollari."... questo porterà Trump Media & Technology Group a diventare una società quotata in borsa, soggetta all'approvazione normativa e degli azionisti", si legge nella dichiarazione.Inoltre, TMTG ha annunciato il lancio pianificato di un servizio video basato su abbonamenti, che includerà "programmazione di intrattenimento, notizie, podcast e altro ancora".Diverse alternative, comprese app come Parler e GETTR, in precedenza avevano cercato di fungere da piattaforme social alternative sulla scia del ban imposto a Trump dai media più popolari dopo i fatti del 6 gennaio, ma nessuna di esse ha guadagnato popolarità.All'inizio di maggio, Trump aveva lanciato una nuova piattaforma di comunicazione chiamata From the Desk of Donald J. Trump, che aveva descritto come "un luogo per comunicare liberamente e in sicurezza" tramite trasmissioni video. Tuttavia, la piattaforma non ha avuto successo e l’iniziativa è stata abbandonata.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri stati

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, social network