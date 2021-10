https://it.sputniknews.com/20211021/tripoli-oggi-incontro-internazionale-dei-ministri-per-stabilizzare-la-libia-13398185.html

Tripoli, oggi incontro internazionale dei ministri per stabilizzare la Libia

Tripoli, oggi incontro internazionale dei ministri per stabilizzare la Libia

Dopo Parigi, Palermo, Abu Dhabi e Berlino, ora del destino della Libia se ne parlerà durante un incontro internazionale dei ministri degli esteri anche a... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T10:13+0200

2021-10-21T10:13+0200

2021-10-21T10:13+0200

libia

tripolitania

crisi in libia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/9915999_0:254:2741:1796_1920x0_80_0_0_c4df7b063390f603fc73487c7a0191ee.jpg

Saranno presenti oggi, 21 ottobre, 15 ministri degli Esteri e i rappresentanti dell’Unione Africana, ma anche dell’Unione Europea, della Lega Araba e delle Nazioni Unite.Tutti insieme per stabilizzare l’area e la Libia, a 10 anni dalla morte del colonnello Muammar Gheddafi, che fu ucciso dai ribelli libici e dai servizi segreti francesi.L’incontro è stato voluto dal Governo transitorio di unità nazionale (Gun), il cui mandato scadrà tra poche settimane. Tuttavia, l’evento si presenta con alcune difficoltà, e infatti la conferenza si concluderà con una dichiarazione molto generica da parte della presidenza libica e da un comunicato stampa congiunto.Per l’Italia ci sarà il ministro degli Esteri Luigi Di Maio; per la francia, il ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, già ministro della Difesa dal 2012 al 2017 e che, quindi, conosce bene la questione libica, anche da un punto di vista militare.Ci saranno poi i ministri degli Esteri di: Spagna, Malta, Tunisia e Algeria.Le Nazioni Unite hanno inviato il sottosegretario Rosemary Di Carlo, che ieri si è già incontrata con la ministra degli Esteri della Libia, Najla el Mangoush. Per gli Stati Uniti ci sarà il vicesegretario Wendy Sherman.La Turchia invierà un viceministro, mentre la Russia invierà un direttore del ministero degli Esteri.

libia

tripolitania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

libia, tripolitania, crisi in libia