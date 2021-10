https://it.sputniknews.com/20211021/trieste-sgomberata-la-protesta-a-varco-etiopia-13398398.html

Trieste, sgomberata la protesta a varco Etiopia

Dopo sette giorni di protesta, sgomberato il presidio dei no green pass da parte delle forze dell'ordine. Sgombero avvenuto in modo pacifico questa mattina... 21.10.2021, Sputnik Italia

C'è, però, stato un fermo durante lo sgombero. Si tratterebbe di un cittadino francese che è stato portato in Questura, dopo aver opposto resistenza ed essersi rifiutato di mostrare i documenti.Al momento, al varco sono presenti una decina di persone, che stanno raccogliendo i propri effetti personali.La settimana scorsa era stato allestito un vero e proprio campo base, con tanto di tende e un camper, per mantenere giorno e notte in piedi la protesta.Il presidio era divenuto ormai da giorni una protesta simbolica, dato che i manifestanti non stavano dando alcun impedimento ai vari tir in ingresso al porto, se non l'offire loro una breve sosta con tanto di caffè e focaccia.I manifestanti, nei giorni scorsi, riporta rainws24, avevano anche ricevuto la solidarietà degli agenti della polizia di frontiera: in due avevano portato loro focaccia e dolci, ricevendo l'approvazione e i ringraziamenti da parte dei manifestanti.

Superbianco Juden Palestine apartheid Anche a Odessa c'erano manifestanti pacifici con le tende in piazza, contro il colpo di stato ma li hanno quasi tutti ammazzati bruciandoli vivi. La democrazia Ucraina filo USA. 1

marco paradigma In compenso si sta preparando qualcosa di grosso per sabato a Roma. 0

