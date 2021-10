https://it.sputniknews.com/20211021/testato-missile-bulava-da-sottomarino-nucleare-russo-nel-mar-bianco---video-13411969.html

Il sottomarino nucleare "Knyaz Oleg" ha lanciato un missile "Bulava" nel Mar Bianco. 21.10.2021, Sputnik Italia

Il sottomarino nucleare del Progetto 955-A Borei-A "Knyaz Oleg" ha lanciato un missile balistico Bulava nel Mar Bianco, ha affermato il ministero della Difesa russo.Hanno chiarito che, "secondo i dati confermati del controllo oggettivo, le testate missilistiche sono arrivate con successo nell'area specificata all'ora stimata". Il sottomarino nucleare Knyaz Oleg dovrebbe essere consegnato alle forze di combattimento della Marina russa entro la fine dell'anno. Il sottomarino diventerà il quinto di questa classe nella Marina: tre sottomarini del progetto base 955 Borey e il sottomarino principale del 955A migliorato sono già in servizio. Gli incrociatori sottomarini missilistici strategici di classe Borey sono stati progettati presso l'Ufficio di Progettazione per la Marina Rubin a San Pietroburgo. Durante la costruzione, sono stati sfruttati i nuovi progressi delle apparecchiature radio-elettroniche navali e strumentazioni per la riduzione del rumore. Il missile Bulava è l'arma principale.

