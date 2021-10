https://it.sputniknews.com/20211021/terremoto-in-friuli-in-provincia-di-udine-magnitudo-37-13397695.html

Terremoto in Friuli di magnitudo 3.7, provincia di Udine

Terremoto in Friuli di magnitudo 3.7, provincia di Udine

21.10.2021 - Scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Udine, nei comuni di Zuglio e Tolmezzo.

Ipocentro a 13 km di profondità nelle vicinanze dei comuni di Zuglio e Tolmezzo, secondo quanto riferito dall'Ingv, questa notte alle 02:28, ora italiana.Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Sono attualmente in corso sopralluoghi per verificare l'esistenza di eventuali danni; al momento non si segnalano feriti. Numerosi i cittadini che hanno sentito distintamente la scossa di terremoto, con centinaia di post con la segnalazione dell'evento sui social network.Spaventati, ma illesi, secondo gli ultimi aggiornamenti dei media, gli abitanti delle due cittadine della Valle del But.

