https://it.sputniknews.com/20211021/sondaggio-elettorale-conferma-fratelli-ditalia-primo-partito-lega-in-difficolta-13401386.html

Sondaggio elettorale conferma Fratelli d’Italia primo partito, Lega in difficoltà

Sondaggio elettorale conferma Fratelli d’Italia primo partito, Lega in difficoltà

Se le elezioni amministrative hanno detto che Il Pd, supportato dal centrosinistra e, in alcuni, casi dal M5s, hanno vinto sul centrodestra, il nuovo sondaggio... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T14:19+0200

2021-10-21T14:19+0200

2021-10-21T14:19+0200

politica italiana

sondaggio

sondaggi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/10224649_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_5bfdc5c9147339b8801bc2a7e1c0073e.jpg

E mentre il partito guidato da Giorgia Meloni conquista il 20,5%, secondo questo sondaggio la Lega di Salvini scenderebbe al 17,5%, sopravanzato dal Partito Democratico, che oscilla intorno al 19,5%, confermandosi seconda forza di partito a livello nazionale.Ieri, un altro sondaggio politico aveva confermato tali posizioni, ma dava Pd e Lega molto più vicini.Il Movimento 5 Stelle resta stabile intorno al 16%, una percentuale già vista in altri sondaggi orma da lungo tempo.Il partito di Silvio Berlusconi, uscito vincitore in Calabria e a Trieste, ottiene il 7% delle intenzioni di voto, confermandosi stampella del centrodestra.Anche se a Roma Carlo Calenda non è andato oltre il primo turno, candidarsi come sindaco della Capitale gli è servito per dare visibilità al suo partito, Azione, che così mantiene il 3,5% delle intenzioni di voto.Italia Viva segue al 3%, quindi la galassia di partiti del centrosinistra e del centrodestra, frantumatisi da precedenti scissioni. Da segnalare il consenso intorno ai Verdi italiani, all’1,5%.La riflessione nel centrodestraIeri, nella villa romana di Silvio Berlusconi, si sono riuniti d’urgenza Giorgia Meloni, il Cavaliere e Matteo Salvini.Un incontro durato una sola ora, per fare il punto della situazione e per gettare le basi per un nuovo approccio, ancora tutto da definire.Ieri ha fatto scalpore la nomina a presidente della Commissione per la lotta al caporalato di Roberto Maroni, leghista e antisalviniano. La Commissione è sotto il ministero dell’Interno. Maroni si è espresso contro il leader del suo stesso partito.

aurora.17 Allora è proprio una malattia psicotica grave sputnik italia. Ancora con i soliti ridicoli sondaggi, poi arrivano le elezioni quelle vere con i voti le schede bianche e nulle e l' astensioni dell'elettorato e i conti non tornano più. Ma dateci un taglio con queste fanfaluche. 1

aurora.17 Maroni, un altro jurassico politicante che torna alla coorte come la fornero. Ma che belloooo!!! Adesso siamo sicuri, come sulle pensioni, quota 102-104 ecc, che il caporalato sarà definitivamente debellato dal nordico leghista politicante. Vergognatevi anche se tale termine nel vostro vocabolario non esiste. Evviva Maroni!!! 1

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politica italiana, sondaggio, sondaggi