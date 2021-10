https://it.sputniknews.com/20211021/sindaco-di-palermo-leoluca-orlando-indagato-per-falso-in-bilancio-13397428.html

Palermo, il sindaco Leoluca Orlando indagato per falso in bilancio

Palermo, il sindaco Leoluca Orlando indagato per falso in bilancio

A Palermo, il sindaco, Leoluca Orlando, è indagato insieme ad altre 23 persone, tra ex assessori, dirigenti e capi area comunali, per falso nei bilanci...

2021-10-21T09:27+0200

2021-10-21T09:27+0200

2021-10-21T10:03+0200

Secondo le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Palermo, sarebbero numerose le irregolarità nei bilanci nel quadriennio 2016-2019.Tuttavia, Leoluca Orlando è diventato sindaco della città siciliana a partire dal 2017, con il sostegno di una rete di liste civiche e il sostegno del Partito Democratico.La Lega per Salivini premier va subito all’attacco e chiede di votare la sfiducia al sindaco di Palermo.Secondo l’accusa, i vari dirigenti “sottoscrivevano e inviavano all’ufficio Ragioneria generale delle schede di previsione di entrate sovrastimate... così inducendo in errore il consiglio comunale di Palermo sulla verità dell'atto, determinandolo ad adottare la deliberazione con la quale veniva approvato il bilancio di previsione”, riporta ancora il quotidiano.Il sindaco, contattato da Repubblica, non ha voluto commentare, in attesa di essere sentito dall’autorità giudiziaria.

