Scontro in diretta a 'Non è l'Arena' tra Giletti e la senatrice no-pass: "Studi la Costituzione"

Il conduttore si è scagliato contro la senatrice di Alternativa c'è, che nei giorni scorsi è stata sospesa dal Senato per essersi rifiutata di esibire il green pass per entrare a Palazzo Madama: "Dice castronerie, studi la Costituzione"

Il dibattito sul green pass infiamma anche gli studi di La7, dove ieri, durante la puntata del mercoledì di Non è l’Arena, è scoppiata una vera e propria bagarre tra il conduttore Massimo Giletti e la senatrice Bianca Laura Granato di Alternativa c’è.L’ex grillina, nei giorni scorsi, è stata sospesa per dieci giorni dal consiglio di presidenza di Palazzo Madama, per essersi rifiutata di esibire il green pass per prendere parte ai lavori della commissione affari costituzionali.La senatrice ha spiegato le ragioni del suo gesto in diretta, collegandosi da Trieste, dove ha aderito alla protesta contro l’obbligo del certificato verde sul posto di lavoro.“Non credo di dover rispondere attraverso un atto di obbedienza ad un governo verso il quale io non provo alcuna fiducia”, attacca la Granato, dopo essersi punzecchiata con Giletti per un imprecisione del conduttore sul suo nome.“Io – ha aggiunto, citata dal Tempo - rappresento il popolo e quella carta non rappresenta niente, se non l’obbedienza ad un governo che rappresenta solo sé stesso”.Affermazioni che hanno fatto sobbalzare il conduttore: “Lei non può rappresentare il popolo, perché dovrebbe studiare la Costituzione, se lo lasci dire da uno che ha studiato Legge, ha detto delle castronerie in serie”, ha attaccato Giletti.Nel dibattito tra i due è poi intervenuta anche la giornalista Sandra Amurri, che ha suggerito alla Granato di dimettersi dal ruolo di senatrice, per portare avanti la propria battaglia contro il green pass senza essere pagata dai contribuenti.

