Ruby ter, Berlusconi assolto: "il fatto non sussiste"

Ruby ter, Berlusconi assolto: "il fatto non sussiste"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato assolto oggi al processo Ruby Ter a Siena. 21.10.2021

2021-10-21T20:36+0200

Berlusconi e il pianista di Arcore, Danilo Mariani, sono stati assolti il 21 ottobre a Siena perché "il fatto non sussiste". Lo riporta Ansa. I due erano imputati per corruzione in atti giudiziari. La sentenza del Tribunale è arrivata dopo un'ora di Camera di Consiglio."Ho sentito Berlusconi poco fa, è evidentemente sollevato e soddisfatto", ha poi dichiarato ai giornalisti Federico Cecconi, uno dei legali del Cavaliere.La notizia è stata celebrata da parte del Coordinatore nazionale di Forza Italia, Antoni Tajani che ha pubblicato il seguente tweet:In precedenza, la Procura di Siena aveva chiesto di condannare a 4 anni e 2 mesi di carcere Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari nell'ambito del processo Ruby ter in corso nella città toscana famosa in tutto il mondo per il Palio.Secondo l'accusa, rappresentata dalla pm Valentina Magnini, l'ex premier avrebbe corrotto con denaro il pianista senese Danilo Mariani in cambio di una testimonianza falsa sul caso delle Olgettine. Per l'altro imputato la Procura di Siena aveva chiesto 4 anni e 6 mesi anche per il reato di falsa testimonianza oltre a quello di corruzione in atti giudiziari.

