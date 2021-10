RDIF afferma: gli attacchi informatici al vaccino Sputnik V diventano più frequenti

https://it.sputniknews.com/20211021/rdif-afferma-gli-attacchi-informatici-al-vaccino-sputnik-v-diventano-piu-frequenti-13399320.html

"Gli attacchi informatici al vaccino Sputnik, basati su informazioni imprecise e fuorvianti ricevute da fonti anonime, sono diventati più frequenti nei media", ha affermato il RDIF.Il FRID ha anche invitato gli sviluppatori di vaccini stranieri a utilizzare Sputnik Light come dose di richiamo, invece di condurre attacchi informativi contro di esso.Gli stabilimenti di produzione russi stanno ultimando i preparativi per i documenti aggiuntivi richiesti dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), necessari per completare la certificazione del vaccino Sputnik V contro il COVID-19, ha affermato l'assistente del ministro della Sanità Alexey Kuznetsov.La data della visita degli esperti dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) in Russia per la certificazione del vaccino Sputnik V anti-COVID-19 è in fase di definizione e si svolgerà quest'anno, ha aggiunto l'assistente del ministro."Stiamo continuando a concordare le date del viaggio di ispezione degli specialisti dell'EMA alle imprese. Stiamo preparando una visita quest'anno", ha detto ai giornalisti Kuznetsov.Sputnik V è approvato in 70 paesi, con una popolazione totale di 4 miliardi di persone, più del 50% della popolazione mondiale. Sputnik V è al secondo posto nel mondo per numero di approvazioni ricevute dai regolatori governativi.

