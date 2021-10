https://it.sputniknews.com/20211021/razzo-spaziale-sudcoreano-nuri-non-riesce-a-mettere-in-orbita-un-satellite-fittizio-13402639.html

Corea del Sud, Razzo spaziale sudcoreano 'Nuri' non riesce a mettere in orbita un satellite fittizio

Il primo razzo spaziale della Corea del Sud 'Nuri' (KSLV-II) non è riuscito a mettere in orbita un satellite fittizio, ha riferito oggi il presidente Moon... 21.10.2021, Sputnik Italia

"Sfortunatamente, l'obiettivo non è stato pienamente raggiunto... È importante essere riusciti a mettere a quota 700 chilometri il razzo nello spazio, lo spazio ora è più vicino. Ma mettere in orbita un satellite fittizio resta un compito irrisolto", ha detto Moon, come riportato dall'agenzia di stampa Yonhap.Altri cinque lanci sono previsti entro il 2027, il primo è previsto a maggio, ha aggiunto.Circa 300 aziende sudcoreane sono state coinvolte nella produzione del razzo Nuri a tre stadi da 200 tonnellate ha detto ai media il viceministro della Scienza e della Tecnologia Yong Hong-taek. La Corea del Sud ha cercato di entrare nel club dei Paesi in grado di mettere in orbita autonomamente i satelliti. Seul prevede un aumento del 4% del suo budget spaziale di 544 milioni di dollari per il 2022.

