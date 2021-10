https://it.sputniknews.com/20211021/putin-insiste-carenza-di-gas-in-europa-colpa-della-politica-di-bruxelles-la-russia-non-centra-13411621.html

Putin insiste: carenza di gas in Europa colpa della politica di Bruxelles, la Russia non c'entra

Il deficit di gas in Europa, che può ammontare a 70 miliardi di metri cubi, è associato alle politiche della Commissione Europea, non della Russia, ha... 21.10.2021

La produzione di gas in Europa nel primo semestre dell'anno è diminuita di 22,5 miliardi di metri cubi, 18,5 miliardi di metri cubi non sono stati pompati nei depositi di stoccaggio sotterranei di gas e il deficit di gas in Europa, che può ammontare a 70 miliardi di metri cubi, è associato alle politiche della Commissione Europea, non della Russia, ha affermato il presidente Vladimir Putin."Cosa sta succedendo nel mercato europeo? Cala la produzione nei Paesi produttori di gas, la produzione in Europa è diminuita di 22,5 miliardi di metri cubi nella prima metà dell'anno, questo è il primo punto. In secondo luogo, 18,5 miliardi di metri cubi non sono stati pompati negli impianti di stoccaggio, è stato iniettato il 71%. Questo è per la prima metà dell'anno. Se guardate sull'anno, allora bisogna moltiplicare per due", ha detto Putin in una riunione del Club di discussione di Valdai. La Federazione Russa, inclusa Gazprom, ha aumentato le forniture nei mercati europei, si tratta di 11 miliardi di metri cubi di gas, a differenza degli Stati Uniti, che non hanno fornito nulla. Un aumento delle forniture di gas all'Europa è possibile già dopodomani, se domani il regolatore tedesco certificherà l'operatore del gasdotto Nord Stream 2, ha aggiunto Putin. "Secondo il Nord Stream 2, e la prima linea del Nord Stream 2 è piena di gas, se domani il regolatore tedesco darà il permesso per la fornitura, dopodomani inizierà la fornitura di 17,5 miliardi di metri cubi", ha concluso Putin.

aurora.17 Putin insiste???? Ma che stupido di termine è sputnik italia? Putin non insiste ha ragione da vendere. 0

