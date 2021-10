https://it.sputniknews.com/20211021/putin-elogia-la-decisione-di-biden-per-ritiro-truppe-dallafghanistan-13410855.html

Putin elogia la decisione di Biden per ritiro truppe dall'Afghanistan

Putin elogia la decisione di Biden per ritiro truppe dall'Afghanistan

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'omologo statunitense Joe Biden ha fatto la cosa giusta decidendo di ritirare le truppe dall'Afghanistan. 21.10.2021, Sputnik Italia

La responsabilità principale su quello che sta accadendo in Afghanistan grava sui Paesi che hanno combattuto lì per vent'anni, ma affinché lo Stato possa risolvere i suoi problemi socio-economici, è necessario sbloccare i loro beni, sostiene il presidente russo Vladimir Putin.Forze di sicurezza russe monitorano l'AfghanistanI servizi speciali russi sono in contatto con le strutture competenti in Afghanistan, ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. Assistenza all'Afghanistan per ricostruire economia e fermare narcotrafficoPutin ha sostenuto la necessità di aiutare l'Afghanistan a ricostruire la sua economia. Tra i problemi esistenti nel Paese, ha elencato la produzione e la vendita di droga. "Ma se non ci sono soldi, dove andranno, da dove e come finanzieranno le questioni sociali", ha aggiunto.All'inizio di agosto, i talebani* hanno intensificato la loro offensiva contro le forze governative afghane, riuscendo, il 15 agosto, ad entrare nella capitale Kabul e proclamare, il giorno successivo, la fine della guerra.Nelle ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, la cui sicurezza era di responsabilità dei militari americani, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini occidentali e degli afghani che avevano collaborato con gli occidentali. La notte del 31 agosto, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine alla quasi ventennale presenza militare in Afghanistan. Il 6 settembre, i talebani hanno annunciato che il Panjshir, l'ultima delle 34 province afghane ancora non sotto controllo talebano, era passata sotto il loro controllo, dopo combattimenti con la resistenza locale. Il giorno successivo è stata annunciata dal movimento islamista la formazione del governo ad interim.* Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molto altri Paesi

Don Camillo Cosa del tutto eccezionale, sono d'accordo con putin. Ha fatto bene bidè a ritirare le truppe dall'afganistan. E inutile sperperare soldi per cercare di democratizzare un paese incurabile, infestato dalla corruzione. 0

marco paradigma Biden deve mettere gli occhiali da sole quando sta vicino a Putin. 0

