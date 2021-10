https://it.sputniknews.com/20211021/putin-certo-usa-e-russia-sulla-buona-strada-dopo-il-vertice-di-ginevra-con-biden-13410547.html

Putin certo, Usa e Russia sulla buona strada dopo il vertice di Ginevra con Biden

Il 16 giugno il presidente russo e l'omologo statunitense si sono incontrati a Villa La Grange a Ginevra per discutere una serie di questioni, tra cui le... 21.10.2021, Sputnik Italia

La Russia e gli Stati Uniti sono sulla strada giusta dopo il vertice di Ginevra di giugno, ha affermato il presidente Vladimir Putin, intervenendo oggi al Forum di Valdai. "L'amministrazione statunitense e la Russia invece stanno realizzando i loro piani e si stanno muovendo su questa strada, e c'è sempre un segnale di natura così sistemica. Guardate, il nostro commercio è già cresciuto del 23%, in molti settori. Questa è un'influenza indiretta, anche dal nostro incontro a Ginevra", ha aggiunto. Putin ha descritto il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden come "fruttuoso", sostenendo che Washington sembrava intenzionata a rilanciare le relazioni con Mosca. I presidenti di Russia e Stati Uniti hanno avuto i loro primi colloqui faccia a faccia a Ginevra il 16 giugno, discutendo un ampio insieme di argomenti e giungendo a un accordo su una serie di questioni, tra cui le armi nucleari e il ritorno degli ambasciatori.All'epoca Biden disse ai giornalisti di aver visto una vera opportunità per migliorare significativamente le relazioni tra Stati Uniti e Russia. Ha aggiunto che il successo del vertice sarebbe stato determinato da "decisioni pratiche e dirette che dobbiamo prendere o meno". Durante la conferenza stampa post-vertice, Putin, da parte sua, ha affermato che i colloqui con Biden sono stati importanti perché i leader si sono incontrati per rendere questo mondo un posto più sicuro.Un mese dopo il tanto atteso vertice, in cui Putin e Biden hanno concordato un dialogo strategico, le delegazioni statunitense e russa si sono incontrate nella capitale svizzera per discutere di stabilità strategica.

