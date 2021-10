https://it.sputniknews.com/20211021/pietro-genovese-torna-libero-linvestitore-delle-due-sedicenni-morte-a-roma-il-21-dicembre-2019-13404143.html

Pietro Genovese: torna libero l'investitore delle due sedicenni, morte a Roma il 21 dicembre 2019

Pietro Genovese: torna libero l'investitore delle due sedicenni, morte a Roma il 21 dicembre 2019

Il ragazzo, che nella notte del 21 dicembre aveva investito ed ucciso due ragazze di 16 anni a Roma, torna ora in libertà. Così hanno deciso i giudici. 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T19:42+0200

2021-10-21T19:42+0200

2021-10-21T19:42+0200

italia

roma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/11198468_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_65121c2f38ddac6c589efc0c5a70e96f.jpg

È tornato in libertà Pietro Genovese, il giovane che investì ed uccise, la notte del 21 dicembre 2019, due ragazze di 16 anni in zona Corso Francia a Roma.I giudici della corte d'appello di Roma hanno così disposto, in accordo con quanto previsto dalla legge per le sentenze passate in giudicato. Lo riporta Tgcom24.La condanna per omicidio stradale plurimo era stata trasformata in definitiva, a luglio, a 5 anni e 4 mesi.Nell'incidente erano morte Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.Era risultato, da rilevamenti tecnici della polizia postale, che il giovane, al momento dello schianto, fosse al telefono e, dal test alcometrico effettuato, che avesse un tasso tre volte superiore al consentito.

roma

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, roma