Nulla di cui preoccuparsi

“Il recente lancio di prova non era indirizzato agli Usa, non abbiamo lanciato nulla contro di loro, si tratta di un atto pianificato solo per la difesa del Paese... La deterrenza di armi da parte della Corea del Nord non è diretta contro alcuno stato o forze armate in particolare, il suo scopo è prevenire la guerra e proteggere i diritti sovrani", si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri.