https://it.sputniknews.com/20211021/non-ci-arrendiamo-mai-il-messaggio-di-ronaldo-ai-tifosi-dopo-la-rimonta-contro-latalanta-13397565.html

“Non ci arrendiamo mai!”: il messaggio di Ronaldo ai tifosi dopo la rimonta contro l’Atalanta

“Non ci arrendiamo mai!”: il messaggio di Ronaldo ai tifosi dopo la rimonta contro l’Atalanta

Il campione portoghese Cristiano Ronaldo ha salutato la propria prestazione, dopo il sensazionale trionfo in rimonta del Manchester United sull'Atalanta nella... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T17:21+0200

2021-10-21T17:21+0200

2021-10-21T17:21+0200

mondo

calcio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/11/12942778_0:113:2181:1340_1920x0_80_0_0_768bbce7bc7cdf6ac0cb66196fd9e7c5.jpg

Cristiano Ronaldo è stato un filo conduttore in campo dal suo ritorno in Inghilterra il mese scorso. Nonostante il suo brillante spettacolo per il Manchester United, segnando sei gol in otto presenze in tutte le competizioni, il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro è stato pesantemente criticato da alcuni esperti. Tuttavia, è stato proprio lui a venire in soccorso dei Red Devils mercoledì, dopo che la squadra in casa aveva chiuso sotto di due reti il primo tempo nella sfida contro l’Atalanta.Dopo la vittoria, CR7 ha reagito allo scampato scivolone con un post su Instagram."Sì! Il Teatro dei Sogni è in fiamme! Siamo vivi! Siamo il Man. United e non ci arrendiamo mai! Questo è l’Old Trafford!", ha scritto sulla piattaforma di social media.Lo United era in svantaggio di due gol contro la squadra italiana già al 28' minuto, ma la squadra di Ole Gunnar Solskjær è riuscita a mettere insieme una rimonta sensazionale, grazie ai gol di Marcus Rashford, Harry Maguire e Ronaldo al 53', al 75' e all'81' minuto, che hanno poi segnato una memorabile vittoria per 3-2.La vittoria finale di Ronaldo è stata il suo 795° gol in carriera ed è stato estremamente cruciale per lo United, considerando che ha posto fine alla sua striscia di tre sconfitte consecutive in tutte le competizioni.Il gol della star del calcio 36enne ha inoltre mantenuto lo United in testa al Gruppo F della UEFA Champions League con sei punti, mentre il Villarreal e la stessa Atalanta seguono con quattro punti e lo Young Boys è ultimo con tre.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, calcio