No green pass, leader portuali di Trieste chiede di restare a casa: "pericolo incidenti"

"Sono solo preoccupato per voi e le vostre famiglie e per chi vuole manifestare pacificamente", ha detto Stefano Puzzer in un video rivolto ai sostenitori... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T22:45+0200

Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste in prima linea contro l'obbligo della certificazione verde per poter lavorare, dopo aver deciso di annullare la manifestazione prevista ha lanciato un appello ai sostenitori della protesta, esortandoli a non recarsi a Trieste per ragioni di sicurezza.Secondo Puzzer, è molto alto il rischio che possano giungere in città persone con l'intento di provocare e mettere in cattiva luce la protesta e le ragioni dei dimostranti.Infine, dopo aver confermato l'annullamento delle manifestazioni per domani e sabato, Puzzer ha parlato del probabile incontro con il ministro delle Politiche Agricole Patuanelli."Noi abbiamo annullato la manifestazione di domani e di sabato, ma l'appuntamento con il governo rimane… verrà fatto poi un comunicato stampa".Intanto la Prefettura di Trieste ha fatto sapere che altre manifestazioni che potrebbero svolgere nel capoluogo tra domani e sabato verranno considerati illegali."Le manifestazioni che dovessero organizzarsi, mancando il relativo preavviso nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, saranno da considerare non legittimamente svolte", si afferma in una nota.In precedenza la Questura della Capitale ha inviato una lettera all'Unione Sindacale di Base, che aveva organizzato un presidio contro il green pass per i lavoratori in pieno centro a Roma, per vietare la manifestazione.

