New York: la leptospirosi indotta dall’urina dei ratti causa un decesso e una dozzina di ricoveri

New York: la leptospirosi indotta dall’urina dei ratti causa un decesso e una dozzina di ricoveri

New York City sta vivendo un allarmante aumento di infestazione da ratti, segnalando, di conseguenza, un preoccupante incremento delle diagnosi di... 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T08:58+0200

2021-10-21T08:58+0200

2021-10-21T09:59+0200

In un avviso di fine settembre, il Dipartimento della salute e dell'igiene mentale della città di New York ha riferito che quest'anno erano stati identificati 14 casi di leptospirosi umana, rilevati in tutti i distretti della città, ad eccezione di Staten Island.Il numero di casi segnalati al dipartimento della salute della città è stato superiore a qualsiasi anno precedente.Tredici delle quattordici persone sono state ricoverate in ospedale per insufficienza renale ed epatica, di cui due hanno sofferto di gravi problemi polmonari, mentre una persona è morta a causa dell'infezione. Tutti i pazienti ricoverati sono stati curati e dimessi.La leptospirosi è una malattia batterica che può diffondersi dagli animali all'uomo. È causata da batteri del genere Leptospira e la maggior parte dei casi si verifica attraverso il contatto con l'urina di un animale infetto. Le infezioni possono verificarsi anche attraverso acqua, suolo o cibo contaminati. I batteri possono entrare nel corpo attraverso gli occhi, il naso, la bocca o una ferita aperta.Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC), se la leptospirosi non viene curata, può portare a danni ai reni, meningite, insufficienza epatica, difficoltà respiratorie e persino alla morte.I funzionari della sanità pubblica di New York stanno esortando i cittadini a evitare i luoghi in cui i topi potrebbero aver urinato e a disinfettare le aree a rischio con candeggina, oltre a mettere in guardia gli operatori sanitari a prestare attenzione alla malattia.

