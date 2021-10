https://it.sputniknews.com/20211021/nelle-prossime-settimane-ispezione-delloms-sul-vaccino-russo-sputnik-v-13408499.html

Nelle prossime settimane ispezione dell'Oms sul vaccino russo Sputnik V

Nelle prossime settimane ispezione dell'Oms sul vaccino russo Sputnik V

L'Oms è pronta a riprendere le ispezioni nei siti di produzione del siero anti-Covid russo sviluppato dal Centro di Microbiologia e Epidemiologia Gamaleya. 21.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-21T17:32+0200

2021-10-21T17:32+0200

2021-10-21T17:32+0200

russia

oms

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10539556_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_6e59ba1392fe115ff4adb0004f9f1dce.jpg

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) prevede di riprendere le ispezioni delle strutture che producono il vaccino russo Sputnik V contro il coronavirus nelle prossime settimane, ha dichiarato oggi la vicedirettrice generale dell'Oms Mariangela Simao. In precedenza il direttore del Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) Kirill Dmitriev ha affermato di aspettarsi che l'Oms registri ufficialmente il vaccino Sputnik V nei prossimi due mesi e che un gruppo di ispettori arrivi presto in Russia. In precedenza in un'intervista con l'agenzia stampa Sputnik la ricercatrice dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Sumiya Swaminathan aveva affermato che l'invio della task force di ispettori dipenderà dalla disponibilità degli esperti, nonché dai requisiti epidemiologici nel Paese.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, oms, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus