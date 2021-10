https://it.sputniknews.com/20211021/mattarella-incontro-a-nova-gorica-con-il-presidente-sloveno-borut-pahor-13404886.html

Mattarella, incontro a Nova Gorica con il presidente sloveno Borut Pahor

Incontro tra i due presidenti, per celebrare l'assegnazione congiunta del titolo di capitale europea della cultura 2025 a Gorizia e a Nova Gorica. 21.10.2021, Sputnik Italia

Accolto dalla Guardia d'onore slovena, che gli ha reso omaggio, e dal presidente Borut Pahor, il presidente Mattarella è giunto oggi a Nova Gorica.Nel programma della giornata ha avuto luogo la visita al nuovo ponte di Solcano, che unisce le due sponde dell'Isonzo. I due presidenti si sono spostati poi in serata a Gorizia, dove in programma vi è la visita al museo che celebra i 140 anni del quotidiano Il piccolo, ed infine, nella piazza della Transalpina, posta al centro esatto della linea che fa da confine alle due città, avverranno le celebrazioni per l'avvenuta assegnazione del titolo di capitale europea della cultura per l'Italia e la Slovenia.A seguire, vi è stato un incontro privato tra i due presidenti, i quali incontreranno anche i rappresentanti della minoranza italiana che risiede in Slovenia e quelli della minoranza slovena che risiede, invece, nel Belpaese.

