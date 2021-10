https://it.sputniknews.com/20211021/m5s-batte-il-chiodo-su-green-pass-e-vaccini-la-pandemia-non-e-finita-13408324.html

M5S batte il chiodo su green pass e vaccini: La pandemia non è finita

"Pensare che la pandemia da Covid-19 sia finita e che possiamo archiviare immediatamente tutte le misure sin qui messe in atto per fronteggiare l'emergenza è... 21.10.2021

E fa notare quanto accade in altri paesi vicini e alleati: “Come si evince da quanto sta accadendo in Paesi come Gran Bretagna e Russia, dove si sta riaffacciando lo spettro del lockdown, il Sars-CoV-2 resta una grave minaccia per la salute”.La nota delle deputate e dei deputati del MoVimento 5 stelle in commissione Affari sociali alla Camera, seguono quanto detto sullo stesso tema dal loro ex capo politico, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.Ecco perché “con il green pass abbiamo contribuito a rendere più sicuri i luoghi di aggregazione e quelli di lavoro: la strada da seguire è questa, mentre tornare indietro significherebbe interrompere questo processo virtuoso e mettere a rischio la ripartenza del Paese”.

marco paradigma Meglio tenersi la pandemia che il M5s. 1

aurora.17 Voi siete la pandemia sostenitori di un governaccio dei padroni e del capitale. Presto però più della meta di voi politicanti voltagabbana nonchè peones obbedienti ai provvedimenti autoritari come la carta verde e a scelte economiche antipopolari, sarà mandato democraticamente a casa e a lavorare, grazie anche al fatto che vi siete tagliati gli attributi da soli, votando la riduzione dei parlamentari e non dei privilegi ad essi indebitamente erogati. 0

