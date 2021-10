https://it.sputniknews.com/20211021/lobby-contro-la-cop26-e-contro-il-clima-alcune-nazioni-vorrebbero-alterare-il-rapporto-13398866.html

Lobby contro la 'COP26' e contro il clima? Alcune nazioni vorrebbero alterare il Rapporto

A pochi giorni dall’inizio della 'COP26' a Glasgow, nel Regno Unito, organizzata insieme all’Italia, si affaccia sui media una notizia che scuote politica e... 21.10.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dalla Bbc News, vi sarebbe stata una grossa fuga di documenti, il che mostrerebbe come alcune nazioni starebbero spingendo per modificare dati scientifici importanti legati al cambiamento climatico.La fuga di documenti consisterebbe in 32 mila pagine di osservazioni fatte dai governi, da società e altre parti interessate al team di scienziati che per conto delle Nazioni Unite redige il Rapporto dedicato al cambiamento climatico.I documenti sono utilizzati per produrre un rapporto che ha una cadenza di 6-7 anni ed è realizzato da un’ampia comunità di scienziati da ogni parte del mondo, che si riuniscono sotto l’Intergovernmental Panel in Climate Change (IPCC), un braccio delle Nazioni Unite che si occupa appunto di cambiamento climatico sotto il profilo scientifico.Attraverso la Conferenza delle Parti (COP), giunta alla 26° edizione, le nazioni di tutto il mondo si accordano sugli obiettivi climatici da conseguire.Nel 2015, a Parigi (COP21), ad esempio, le nazioni si accordarono per una riduzione delle emissioni che garantisse l’aumento della temperatura media mondiale non oltre 1,5 gradi.Greenpeace e il team di investigazioneBbc News riporta che l’informazione sulla fuga di documenti le è stata consegnata dal gruppo di giornalisti investigativi di Greenpeace UK.Secondo i documenti, un certo numero di paesi, e anche di organizzazioni, non vorrebbero che si passasse ad una rapida e decisa riduzione nell’uso dei combustibili fossili.In Australia, invece, un alto funzionario del governo rifiuta la conclusione che la chiusura delle centrali a carbone sia necessaria, anche se porre fine all'uso del carbone è uno degli obiettivi dichiarati della conferenza COP26, scrive ancora la Bbc.Altre nazioni, riporta ancora la Bbc, tra cui il Giappone, la Cina, l'Arabia Saudita e l'Australia, vorrebbero puntare sulle tecnologie di cattura dell’anidride carbonica, piuttosto che eliminare l’uso delle fonti fossili.

