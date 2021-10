https://it.sputniknews.com/20211021/le-telefonate-di-berlusconi-alle-ragazze-delle-cene-di-arcore-pronte-a-parlare-in-tribunale-13399730.html

Le telefonate di Berlusconi alle ragazze delle cene di Arcore: pronte a parlare in Tribunale

Barbara Guerra e Alessandra Sorcinelli, imputate nel processo Ruby ter, sono pronte a parlare in un’aula di tribunale, non appena saranno chiamate a... 21.10.2021, Sputnik Italia

Le ragazze racconteranno anche delle telefonate che hanno ricevuto direttamente da Silvio Berlusconi, il giorno dopo la loro presenza in tribunale.Anche Alessandra Sorcinelli sarebbe stata contattata da Silvio Berlusconi, ma lei non ha risposto alla telefonata: “Berlusconi ha chiamato anche me, ma non ho voluto rispondere, sapendo che era lui”.Barbara Guerra ha definito “strano” la telefonata ricevuta dal Silvio Berlusconi, “dopo mesi che” non si sentivano.Sempre la Guerra ha affermato che la telefonata con Berlusconi “è durata 10 minuti” e che la porterà in tribunale per farlo presente.La Sorcinelli ha detto: “Siamo due persone per bene e di buona famiglia. E invece ci siamo trovate sui giornali come due criminali, due poco di buono”.Intanto, Silvio Berlusconi ha detto di no alla perizia psichiatrica disposta per lui dal giudice.

